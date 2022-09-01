Лукашенко: Белоруссию не присоединят ни к какому государству
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что при его лидерстве республика не лишится независимости и он ни в коем случае не пойдет на такой шаг. Об этом он сообщил во время открытого урока на тему «Историческая память — дорога в будущее!».
«Вопрос не по адресу. При мне нет, при вас — не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте», — цитирует главу государства агентство «БелТА».
По словам Лукашенко, у России и ее руководства нет устремлений присоединить Белоруссию. Страны взаимовыгодно сотрудничают, при этом республика получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь и Белоруссия оказывает поддержку России, добавил он.
Лукашенко ранее заявил, что независимость Белоруссии — это незыблемая вещь. По словам президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. «Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда», — подчеркнул он.
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