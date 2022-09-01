Лукашенко: Белоруссию не присоединят ни к какому государству

Лукашенко ранее заявил, что независимость Белоруссии — это незыблемая вещь. По словам президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. «Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда», — подчеркнул он.