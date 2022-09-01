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Лукашенко: Белоруссию не присоединят ни к какому государству

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что при его лидерстве республика не лишится независимости и он ни в коем случае не пойдет на такой шаг. Об этом он сообщил во время открытого урока на тему «Историческая память — дорога в будущее!».

«Вопрос не по адресу. При мне нет, при вас — не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте», — цитирует главу государства агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, у России и ее руководства нет устремлений присоединить Белоруссию. Страны взаимовыгодно сотрудничают, при этом республика получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь и Белоруссия оказывает поддержку России, добавил он.

Лукашенко ранее заявил, что независимость Белоруссии — это незыблемая вещь. По словам президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. «Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда», — подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных