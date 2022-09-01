Делегация МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла на территорию Запорожской АЭС, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс».
Как отмечает корреспондент «Интерфакса», кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. По его данным, за час до прибытия экспертов были слышны продолжающиеся обстрелы Энергодара.
Ранее утром глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.
Минобороны России заявило, что для уничтожения украинского десанта была задействована армейская авиация. Российские военные указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По информации The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей на станции.
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