ВГА Запорожья сообщила об отключении пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов

Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 29 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.