ВГА Запорожья сообщила об отключении пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов
Пятый энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре, предварительно, был отключен из-за обстрелов в результате срабатывания аварийной защиты, сообщил в своем Telegram-канале глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что информация об отключении энергоблока пока является предварительной и неподтвержденной. «Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ», – добавил он.
Ранее утром глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил «Интерфаксу», что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.
31 августа агентство Reuters сообщило, что в подконтрольную Украине часть Запорожской области прибыла миссия МАГАТЭ, которая планирует проверить безопасность объекта в связи с участившимся обстрелами.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 29 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.
При этом украинская сторона пытается сорвать визит экспертов на Запорожскую АЭС, утверждает российское Минобороны. 31 августа российские военные сообщили, что ВСУ в течение дня продолжали провокации, направленные на срыв работы миссии и создание угрозы техногенной катастрофы.