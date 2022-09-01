ВГА Энергодара сообщила о попытке высадки украинского десанта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара на подконтрольной России территории Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга «Интерфаксу».
«Произошла высадка украинского десанта, они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке», – сказал он. Волга добавил, что их местоположение вычислено, сейчас по противнику работает авиация.
Ранее сегодня в городской ВГА сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара, в результате которого погибли не менее трех человек.
Энергодар находится вблизи крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Запорожская АЭС и Энергодар перешли под контроль российских Вооруженных сил в начале марта.
Во вторник в Киев прибыла делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, которая затем должна посетить ЗАЭС. Накануне они прибыли в контролируемый Украиной город Запорожье, сегодня утром, как сообщает «РИА Новости», выдвинулись в сторону ЗАЭС и Энергодара.
При этом украинская сторона пытается сорвать визит экспертов на Запорожскую АЭС, утверждает российское Минобороны. Так, во вторник, по данным военных, ВСУ в течение дня продолжали провокации, направленные на срыв работы миссии и создание угрозы техногенной катастрофы, один из снарядов попал в комплекс станции по переработке твердых радиоактивных отходов. Вчера же в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о задержании вооруженной группы диверсантов, готовивших теракт на АЭС.
В среду ВСУ начали наносить удары по береговой линии Энергодара, в том числе и по ЗАЭС, сообщали в ВГА. Всего за день зафиксировано 23 удара вблизи ЗАЭС.
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