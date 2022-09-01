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ВГА Энергодара сообщила о попытке высадки украинского десанта

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара на подконтрольной России территории Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга «Интерфаксу».

«Произошла высадка украинского десанта, они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке», – сказал он. Волга добавил, что их местоположение вычислено, сейчас по противнику работает авиация.

Ранее сегодня в городской ВГА сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара, в результате которого погибли не менее трех человек.

Энергодар находится вблизи крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Запорожская АЭС и Энергодар перешли под контроль российских Вооруженных сил в начале марта.

Во вторник в Киев прибыла делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, которая затем должна посетить ЗАЭС. Накануне они прибыли в контролируемый Украиной город Запорожье, сегодня утром, как сообщает «РИА Новости», выдвинулись в сторону ЗАЭС и Энергодара.

При этом украинская сторона пытается сорвать визит экспертов на Запорожскую АЭС, утверждает российское Минобороны. Так, во вторник, по данным военных, ВСУ в течение дня продолжали провокации, направленные на срыв работы миссии и создание угрозы техногенной катастрофы, один из снарядов попал в комплекс станции по переработке твердых радиоактивных отходов. Вчера же в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о задержании вооруженной группы диверсантов, готовивших теракт на АЭС.

В среду ВСУ начали наносить удары по береговой линии Энергодара, в том числе и по ЗАЭС, сообщали в ВГА. Всего за день зафиксировано 23 удара вблизи ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных