В Энергодаре сообщили об очередном обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Энергодар на подконтрольной России территории Запорожской области, погибли не менее трех мирных жителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пророссийскую военно-гражданскую администрацию города.
Уточняется, что один из снарядов разорвался в сотне метров от детского сада. В местных Telegram-каналах сообщают о повреждениях медсанчасти и жилого дома.
Энергодар находится вблизи крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Запорожская АЭС и Энергодар перешли под контроль российских Вооруженных сил в начале марта.
Во вторник в Киев прибыла делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, которая затем должна посетить ЗАЭС. Накануне они прибыли в контролируемый Украиной город Запорожье.
При этом украинская сторона пытается сорвать визит экспертов на Запорожскую АЭС, утверждает российское Минобороны. Так, во вторник, по данным военных, ВСУ в течение дня продолжали провокации, направленные на срыв работы миссии и создание угрозы техногенной катастрофы, один из снарядов попал в комплекс станции по переработке твердых радиоактивных отходов. Вчера же в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о задержании вооруженной группы диверсантов, готовивших теракт на АЭС.
В среду ВСУ начали наносить удары по береговой линии Энергодара, в том числе и по ЗАЭС, сообщали в ВГА. Всего за день зафиксировано 23 удара вблизи ЗАЭС.
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