Газета
Политика

В Энергодаре сообщили об очередном обстреле ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Энергодар на подконтрольной России территории Запорожской области, погибли не менее трех мирных жителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пророссийскую военно-гражданскую администрацию города.

Уточняется, что один из снарядов разорвался в сотне метров от детского сада. В местных Telegram-каналах сообщают о повреждениях медсанчасти и жилого дома.

Энергодар находится вблизи крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Запорожская АЭС и Энергодар перешли под контроль российских Вооруженных сил в начале марта.

Во вторник в Киев прибыла делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, которая затем должна посетить ЗАЭС. Накануне они прибыли в контролируемый Украиной город Запорожье.

При этом украинская сторона пытается сорвать визит экспертов на Запорожскую АЭС, утверждает российское Минобороны. Так, во вторник, по данным военных, ВСУ в течение дня продолжали провокации, направленные на срыв работы миссии и создание угрозы техногенной катастрофы, один из снарядов попал в комплекс станции по переработке твердых радиоактивных отходов. Вчера же в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о задержании вооруженной группы диверсантов, готовивших теракт на АЭС.

В среду ВСУ начали наносить удары по береговой линии Энергодара, в том числе и по ЗАЭС, сообщали в ВГА. Всего за день зафиксировано 23 удара вблизи ЗАЭС.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных