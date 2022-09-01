В Энергодаре сообщили об очередном обстреле ВСУ

При этом украинская сторона пытается сорвать визит экспертов на Запорожскую АЭС, утверждает российское Минобороны. Так, во вторник, по данным военных, ВСУ в течение дня продолжали провокации, направленные на срыв работы миссии и создание угрозы техногенной катастрофы, один из снарядов попал в комплекс станции по переработке твердых радиоактивных отходов. Вчера же в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о задержании вооруженной группы диверсантов, готовивших теракт на АЭС.