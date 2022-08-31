В Энергодаре сообщили о задержании готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов
Правоохранители задержали вооруженную группу диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».
«Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции», – сказал он.
У задержанных изъяли автоматы, взрывные устройства и гранатометы, добавил он.
Ранее Минобороны России сообщило о попадании украинского снаряда в комплекс ЗАЭС по переработке твердых радиоактивных отходов. Киев таким образом пытается сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, считают российские военные.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов под руководством генерального директора Рафаэля Гросси вчера прибыла в Киев, оттуда она сегодня направилась на подконтрольную России территорию Запорожской АЭС, где планирует провести «несколько дней». По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 29 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Впоследствии станция и прилегающая к ней территория неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились.
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