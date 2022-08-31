Минобороны сообщило о попавшем в комплекс ЗАЭС украинском снаряде
Минобороны России сообщило, что вчера, 30 августа, украинский снаряд попал в комплекс Запорожской АЭС по переработке твердых радиоактивных отходов, передает агентство «РИА Новости». Уточняется, что радиационный фон находится в пределах нормы.
Ведомство обвинило власти Украины в желании сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. «Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов», — сказано в сообщении.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов под руководством генерального директора Рафаэля Гросси вчера прибыла в Киев, об этом сообщил телеканал CNN. Оттуда она сегодня направилась на подконтрольную России территорию Запорожской АЭС, где планирует провести «несколько дней». По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились.
О последнем обстреле Энергодара и ЗАЭС стало известно 30 августа. Тогда глава совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что цель обстрелов состоит в срыве миссии МАГАТЭ, которая накануне отправилась на станцию.
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