Минобороны сообщило о попавшем в комплекс ЗАЭС украинском снаряде

Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов под руководством генерального директора Рафаэля Гросси вчера прибыла в Киев, об этом сообщил телеканал CNN. Оттуда она сегодня направилась на подконтрольную России территорию Запорожской АЭС, где планирует провести «несколько дней». По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.