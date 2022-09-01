Макрон призвал продолжить диалог с Россией

После начала спецоперации России на Украине Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с российскими властями. Также по инициативе французской стороны не раз проходили телефонные разговоры между лидерами государств. Так, предыдущий телефонный разговор президента России Владимира Путина с его французским коллегой состоялся 19 августа. В частности, главы государств обсудили военный конфликт на Украине, ядерную безопасность на Запорожской АЭС и подготовку миссии МАГАТЭ на станцию.