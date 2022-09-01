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Макрон призвал продолжить диалог с Россией

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, пояснив, что следует говорить даже с теми, «с кем мы не согласны».

«Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны», — сказал Макрон (цитата по 20 minutes). 

Он отметил, что ситуация, когда Турция остается единственной страной, которая ведет диалог с Россией, противоречит интересам Франции. 

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме, Москва и Анкара продолжают сотрудничать «там, где выгодно». Он отметил, что Россия ценит усилия Турции по разрешению сложных ситуаций. В качестве примера представитель Кремля привел зерновой вопрос, договоренности по которому были достигнуты в том числе благодаря Турции. 

После начала спецоперации России на Украине Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с российскими властями. Также по инициативе французской стороны не раз проходили телефонные разговоры между лидерами государств. Так, предыдущий телефонный разговор президента России Владимира Путина с его французским коллегой состоялся 19 августа. В частности, главы государств обсудили военный конфликт на Украине, ядерную безопасность на Запорожской АЭС и подготовку миссии МАГАТЭ на станцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных