Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине
Главная цель специальной военной операции на Украине — это ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории страны, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества», — отметил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы государства, миссия России на Украине — прекратить войну, которую Киев вел против Донбасса. «Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию», — заключил он.
Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.
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