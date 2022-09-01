На Украине конфисковали имущество российского бизнесмена Евтушенкова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины впервые постановил изъять имущество у российского гражданина. Речь идет о бизнесмене, экс-председателе совета директоров корпорации АФК «Система» Владимире Евтушенкове. Информация об этом появилась на сайте ВАКС.
В сообщении отмечается, что ВАКС удовлетворил требования минюста страны о конфискации имущества гражданина России из-за санкций, введенных против него Украиной. Активы пойдут в доход государства, уточнили в ВАКС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр противодействия коррупции, речь идет именно о Владимире Евтушенкове. Сообщается, что суд Украины арестовал 17 объектов недвижимости бизнесмена, общая площадь которых составляет почти 100 000 кв. м. Также конфискованы его доли в нескольких украинских компаниях.
По информации суда, было установлено, что Евтушенков является владельцем нескольких компаний, которые занимаются производством беспилотников, техника якобы применяется в ходе спецоперации России на Украине. Закон, принятый на Украине, позволяет конфисковывать имущество лиц, которые причастны к военным действиям в стране.
Ранее сегодня стало известно о конфискации итальянскими властями 11 вилл владельца российского производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора, попавшего под санкции ЕС. Уточняется, что виллы либо принадлежат непосредственно бизнесмену, либо каким-то образом связаны с его активами. Они расположены на курорте Порто-Ротондо (северо-восточное побережье Сардинии).
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