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На Украине конфисковали имущество российского бизнесмена Евтушенкова

Ведомости

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины впервые постановил изъять имущество у российского гражданина. Речь идет о бизнесмене, экс-председателе совета директоров корпорации АФК «Система» Владимире Евтушенкове. Информация об этом появилась на сайте ВАКС. 

В сообщении отмечается, что ВАКС удовлетворил требования минюста страны о конфискации имущества гражданина России из-за санкций, введенных против него Украиной. Активы пойдут в доход государства, уточнили в ВАКС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр противодействия коррупции, речь идет именно о Владимире Евтушенкове. Сообщается, что суд Украины арестовал 17 объектов недвижимости бизнесмена, общая площадь которых составляет почти 100 000 кв. м. Также конфискованы его доли в нескольких украинских компаниях.

По информации суда, было установлено, что Евтушенков является владельцем нескольких компаний, которые занимаются производством беспилотников, техника якобы применяется в ходе спецоперации России на Украине. Закон, принятый на Украине, позволяет конфисковывать имущество лиц, которые причастны к военным действиям в стране.

Ранее сегодня стало известно о конфискации итальянскими властями 11 вилл владельца российского производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора, попавшего под санкции ЕС. Уточняется, что виллы либо принадлежат непосредственно бизнесмену, либо каким-то образом связаны с его активами. Они расположены на курорте Порто-Ротондо (северо-восточное побережье Сардинии).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных