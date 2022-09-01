На Украине конфисковали имущество российского бизнесмена Евтушенкова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр противодействия коррупции, речь идет именно о Владимире Евтушенкове. Сообщается, что суд Украины арестовал 17 объектов недвижимости бизнесмена, общая площадь которых составляет почти 100 000 кв. м. Также конфискованы его доли в нескольких украинских компаниях.