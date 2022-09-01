Литва подтвердила получение предоплаты за транзит грузов из России

В конце августа министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что литовские банки могут и должны принимать платежи за транзит между Калининградской областью и остальной частью России. По словам Скуодиса, правительство сделало все возможное, чтобы прояснить ситуацию. При этом он подчеркнул, что транзит является коммерческой услугой и его обеспечение не входит в компетенции государственных структур.