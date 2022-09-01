Литва подтвердила получение предоплаты за транзит грузов из России
«Железные дороги Литвы» получили трехнедельный аванс за калининградский грузовой транзит через территорию республики, передает агентство BNS со ссылкой на госкомпанию.
«Литовское железнодорожное ведомство подтвердило авансовую оплату в размере 2,5 млн евро за транзит грузов в Калининградскую область на три недели», — говорится в сообщении.
Как отметил главы госкомпании Эгидиюс Лазаускас, в дальнейшем процесс будет зависеть от того, сможет ли российская сторона найти решение по платежам.
В конце августа министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что литовские банки могут и должны принимать платежи за транзит между Калининградской областью и остальной частью России. По словам Скуодиса, правительство сделало все возможное, чтобы прояснить ситуацию. При этом он подчеркнул, что транзит является коммерческой услугой и его обеспечение не входит в компетенции государственных структур.
28 июля стало известно, что литовский «Шауляй банк», обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. 5 августа Литовская ассоциация банков сообщила, что в организации ждут разъяснений от властей республики по поводу калининградского транзита – кредитные организации опасаются обслуживать платежи по нему из-за санкций в отношении России и Белоруссии.
Официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста 11 августа заявила, что санкции Евросоюза не вводят запрет на обслуживание платежей за железнодорожные услуги, в частности, они не запрещают проводить платежи за услуги транзита между Калининградской областью и остальной частью России. По ее словам, решение о приостановке платежей принято конкретным банком, исходя из его оценки рисков.
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