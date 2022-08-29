Субсидии на морские перевозки в Калининград распространят на санкционные грузы

В начале июня власти Литвы заявили, что больше не будут пропускать грузы в Калининград, которые попали под санкции. Однако Европейская комиссия пришла к выводу, что транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками. В итоге был возобновлен транзит по железной дороге, но сохранился запрет на перевозки автомобильным транспортом. 25 августа Литва объявила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией для обеспечения исполнения европейских санкций: досмотром начали заниматься больше сотрудников, в том числе и из других ведомств, кроме того, был усилен аналитический контроль.