Субсидии на морские перевозки в Калининград распространят на санкционные грузы
Субсидии на перевозки грузов морским путем в Калининградскую область будут распространяться на те товары, что попали под санкции Евросоюза и не могут перевозиться через территорию Литвы, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
«Субсидирование будет распространяться на те товары или на те группы товаров, которые подпали тем или иным образом под ограничения. То есть это либо напрямую санкционный груз, либо грузы, которые квотированы и подвергаются ограничениям по квотам со стороны Евросоюза на железнодорожные перевозки», — сказал он во время прямой трансляции во «ВКонтакте» (цитата по ТАСС).
Кроме того, губернатор отметил, что было проведено совещание с Минтрансом РФ, ожидается одобрение Минфина, после чего соответствующее постановление может быть принято.
Ранее зампред регионального правительства Дмитрий Кусков говорил, что государственное субсидирование для компенсации цен грузов, перевозимых по морю, будет введено в начале осени. Для этого планируется выделить 4 млрд руб. Также стало известно, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой.
В начале июня власти Литвы заявили, что больше не будут пропускать грузы в Калининград, которые попали под санкции. Однако Европейская комиссия пришла к выводу, что транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками. В итоге был возобновлен транзит по железной дороге, но сохранился запрет на перевозки автомобильным транспортом. 25 августа Литва объявила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией для обеспечения исполнения европейских санкций: досмотром начали заниматься больше сотрудников, в том числе и из других ведомств, кроме того, был усилен аналитический контроль.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.