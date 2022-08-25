Литва решила ужесточить контроль грузов на границе с Россией

Теперь досмотром будут заниматься больше сотрудников, в том числе и из других ведомств, а аналитический контроль будет усилен. Кроме того, грузоотправители, получатели, перевозчики или таможенные брокеры, которые когда-то уже пытались обойти санкции, будут расцениваться как «подверженные высокому риску», их будут проверять с особой тщательностью.