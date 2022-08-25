Литва решила ужесточить контроль грузов на границе с Россией
Литовская таможня объявила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией для обеспечения исполнения европейских санкций, в особенности в отношении тех, кто уже пытался обойти ограничения, сообщается на сайте ведомства.
Теперь досмотром будут заниматься больше сотрудников, в том числе и из других ведомств, а аналитический контроль будет усилен. Кроме того, грузоотправители, получатели, перевозчики или таможенные брокеры, которые когда-то уже пытались обойти санкции, будут расцениваться как «подверженные высокому риску», их будут проверять с особой тщательностью.
«Мы видим, что попытки обойти санкции не уменьшаются, поэтому мы принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обхода санкций было отказано в продолжении таможенных процедур, не должны удивляться, если грузы, которые они будут перевозить в будущем, окажутся под лупой», — заявил глава таможни Дарюс Жвиронас.
В таможне отметили, что с 1 марта таможня не пропустила на территорию республики более 1200 транспортных средств, перевозивших товары, зарегистрированных в России и Белоруссии.
В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва уже приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Калининградской областью и другими регионами РФ был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились.
28 июля стало известно, что литовский «Шауляй банк», обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Спустя почти месяц, 22 августа, калининградские власти нашли альтернативный механизм оплаты транзита через Литву.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.