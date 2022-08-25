Газета
Политика

Литва решила ужесточить контроль грузов на границе с Россией

Ведомости

Литовская таможня объявила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией для обеспечения исполнения европейских санкций, в особенности в отношении тех, кто уже пытался обойти ограничения, сообщается на сайте ведомства.

Теперь досмотром будут заниматься больше сотрудников, в том числе и из других ведомств, а аналитический контроль будет усилен. Кроме того, грузоотправители, получатели, перевозчики или таможенные брокеры, которые когда-то уже пытались обойти санкции, будут расцениваться как «подверженные высокому риску», их будут проверять с особой тщательностью.

«Мы видим, что попытки обойти санкции не уменьшаются, поэтому мы принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обхода санкций было отказано в продолжении таможенных процедур, не должны удивляться, если грузы, которые они будут перевозить в будущем, окажутся под лупой», — заявил глава таможни Дарюс Жвиронас.

В таможне отметили, что с 1 марта таможня не пропустила на территорию республики более 1200 транспортных средств, перевозивших товары, зарегистрированных в России и Белоруссии.

В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва уже приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. 

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Калининградской областью и другими регионами РФ был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились.

28 июля стало известно, что литовский «Шауляй банк», обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Спустя почти месяц, 22 августа, калининградские власти нашли альтернативный механизм оплаты транзита через Литву.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных