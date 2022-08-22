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Власти Калининграда нашли способ оплаты транзита в обход литовского банка

Ведомости

Калининградские власти нашли альтернативный механизм оплаты транзита через Литву в обход «Шауляй банка», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.

«Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден, многие компании уже им пользуются», – сказал Лысков. Подробности нового способа оплаты руководитель пресс-службы не раскрыл.

28 июля стало известно, что литовский «Шауляй-банк», обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ведется обсуждение решения данной проблемы. В тот же день временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту из-за возможной остановки приема платежей за транзит.

5 августа Литовская ассоциация банков сообщила, что в организации ждут разъяснений от властей республики по поводу калининградского транзита – кредитные организации опасаются обслуживать платежи по нему из-за санкций в отношении России и Белоруссии. Официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста 11 августа заявила, что санкции Евросоюза не вводят запрет на обслуживание платежей за железнодорожные услуги, в частности, они не запрещают проводить платежи за услуги транзита между Калининградской областью и остальной частью России. По ее словам, решение о приостановке платежей принято конкретным банком, исходя из его оценки рисков.

В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва уже приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Калининградской областью и другими регионами РФ был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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