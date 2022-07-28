Транзит в Калининград может остановится из-за проблем с платежами через литовский банк

Он заверил, что работа над решением этой проблемой уже идет. «Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать – в чем я сомневаюсь, – либо перестанут пропускать», – сказал Алиханов.