Транзит в Калининград может остановится из-за проблем с платежами через литовский банк
Литовский банк, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией, что может привести к невозможности оплаты проезда и остановке перевозок, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Антона Алиханова.
Он заверил, что работа над решением этой проблемой уже идет. «Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать – в чем я сомневаюсь, – либо перестанут пропускать», – сказал Алиханов.
Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что в министерство иностранных дел республики была направлена нота протеста в связи с приостановкой платежей. По его словам, российские операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог, проводят оплату через Шауляй-банк – единственный банк, на котором Вильнюс замкнул все платежи. Шауляй-банк сообщил, что с 1 сентября перестанет проводить все операции с Россией.
18 июня из-за санкций Евросоюза Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
В начале июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время. В противном случае, по словам Захаровой, Россия будет вынуждены принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. 22 июля Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью, но с некоторыми ограничениями.