Газета
Политика

Транзит в Калининград может остановится из-за проблем с платежами через литовский банк

Ведомости

Литовский банк, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией, что может привести к невозможности оплаты проезда и остановке перевозок, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Антона Алиханова.

Он заверил, что работа над решением этой проблемой уже идет. «Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать – в чем я сомневаюсь, – либо перестанут пропускать», – сказал Алиханов.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что в министерство иностранных дел республики была направлена нота протеста в связи с приостановкой платежей. По его словам, российские операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог, проводят оплату через Шауляй-банк – единственный банк, на котором Вильнюс замкнул все платежи. Шауляй-банк сообщил, что с 1 сентября перестанет проводить все операции с Россией.

18 июня из-за санкций Евросоюза Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

В начале июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время. В противном случае, по словам Захаровой, Россия будет вынуждены принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. 22 июля Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью, но с некоторыми ограничениями.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.
Ранее по теме: МИД передал Литве ноту из-за проблем с банком при транзите в Калининград

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных