В МИДе призвали Литву «вести себя по-взрослому» в ситуации с транзитом в Калининград

Рябоконь считает, что за этим решением стоит не руководство «Шяуляй банка», которое теперь не понимает, как ему вести себя, а Вильнюс. В связи с этим ключевую роль в предотвращении «этих игр» может сыграть Евросоюз, «у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», добавил он.