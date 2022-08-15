В МИДе призвали Литву «вести себя по-взрослому» в ситуации с транзитом в Калининград
Россия призывает Литву прекратить заниматься разными «придумками» и перестать препятствовать российскому транзиту в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», – цитирует его ТАСС.
Так дипломат прокомменитровал решение литовского коммерческого «Шяуляй банка» о прекращении расчетов в рублях.
Рябоконь считает, что за этим решением стоит не руководство «Шяуляй банка», которое теперь не понимает, как ему вести себя, а Вильнюс. В связи с этим ключевую роль в предотвращении «этих игр» может сыграть Евросоюз, «у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», добавил он.
С сегодняшнего дня «Шяуляй банк», через который проходила оплата за калининградский транзит, прекратил принимать платежи в рублях, а с 1 сентября будут остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радиостанции LRT.
В правительстве региона после этого сообщили, что данное решение не повлияет на железнодорожный грузовой транзит в Калининградскую область, поскольку счета на его обслуживание и раньше выставлялись в валюте.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускал, что Литва в итоге перестанет пропускать транспорт, в результате чего транзит в регион может прекратиться 1 сентября. По словам Алиханова, власти региона сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь.
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