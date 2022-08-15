Газета
Политика

В МИДе призвали Литву «вести себя по-взрослому» в ситуации с транзитом в Калининград

Ведомости

Россия призывает Литву прекратить заниматься разными «придумками» и перестать препятствовать российскому транзиту в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», – цитирует его ТАСС.

Так дипломат прокомменитровал решение литовского коммерческого «Шяуляй банка» о прекращении расчетов в рублях. 

Рябоконь считает, что за этим решением стоит не руководство «Шяуляй банка», которое теперь не понимает, как ему вести себя, а Вильнюс. В связи с этим ключевую роль в предотвращении «этих игр» может сыграть Евросоюз, «у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», добавил он.

С сегодняшнего дня «Шяуляй банк», через который проходила оплата за калининградский транзит, прекратил принимать платежи в рублях, а с 1 сентября будут остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радиостанции LRT.

В правительстве региона после этого сообщили, что данное решение не повлияет на железнодорожный грузовой транзит в Калининградскую область, поскольку счета на его обслуживание и раньше выставлялись в валюте. 

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускал, что Литва в итоге перестанет пропускать транспорт, в результате чего транзит в регион может прекратиться 1 сентября. По словам Алиханова, власти региона сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных