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Калининградская область отреагировала на решение литовского банка о прекращении расчетов в рублях

Ведомости

Решение литовского коммерческого «Шяуляй банка» о прекращении расчетов в рублях не повлияет на железнодорожный грузовой транзит в Калининградскую область, поскольку счета на его обслуживание и раньше выставлялись в валюте. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков, передает агентство «РИА Новости».

С сегодняшнего дня «Шяуляй банк», через который проходила оплата за калининградский транзит, прекратил принимать платежи в рублях, а с 1 сентября будут остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радиостанции LRT.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускал, что Литва в итоге перестанет пропускать транспорт, в результате чего транзит в регион может прекратиться 1 сентября. По словам Алиханова, власти региона сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных