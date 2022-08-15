Калининградская область отреагировала на решение литовского банка о прекращении расчетов в рублях
Решение литовского коммерческого «Шяуляй банка» о прекращении расчетов в рублях не повлияет на железнодорожный грузовой транзит в Калининградскую область, поскольку счета на его обслуживание и раньше выставлялись в валюте. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков, передает агентство «РИА Новости».
С сегодняшнего дня «Шяуляй банк», через который проходила оплата за калининградский транзит, прекратил принимать платежи в рублях, а с 1 сентября будут остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радиостанции LRT.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускал, что Литва в итоге перестанет пропускать транспорт, в результате чего транзит в регион может прекратиться 1 сентября. По словам Алиханова, власти региона сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь.
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