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Банки Литвы ждут разъяснений по поводу платежей за калининградский транзит

Ведомости

Литовские банки ждут разъяснений от властей республики по поводу калининградского транзита – кредитные организации опасаются обслуживать платежи по нему из-за санкций в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Литовскую ассоциацию банков.

Организациям необходимы пояснения, возможны ли исключения из санкционного режима касаемо транзита. По мнению ассоциации, такой режим допустим в случае если обеспечение перевозок является потребностью Литвы.

«Для того чтобы финансовое учреждение могло рассмотреть возможность применения исключения, конкретно связанного с удовлетворением потребности государства, нужно, чтобы эта необходимость была подтверждена в письменной форме ответственным государственным учреждением», – говорится в сообщении ассоциации.

По данным организации, большинство литовских банков из-за риска нарушения санкций уже отказываются от операций, связанных с Россией и Белоруссией. Индивидуальные исключения возможны только по отношению к платежам, связанным с гуманитарной помощью, – например, к пенсиям, медсредствам, а также с выполнением международных соглашений.

28 июля стало известно, что банк Литвы, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ведется обсуждение решения данной проблемы. В тот же день временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту из-за возможной остановки платежей по транзиту в Калининград через Шауляй-банк.

3 августа ТАСС со ссылкой на слова главы министерства коммуникаций и транспорта республики Марюса Скуодиса сообщил, что калининградский железнодорожный транзит может быть остановлен в связи с трудностями при оплате перевозок российских грузов.

В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва уже приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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