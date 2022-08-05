Банки Литвы ждут разъяснений по поводу платежей за калининградский транзит
Литовские банки ждут разъяснений от властей республики по поводу калининградского транзита – кредитные организации опасаются обслуживать платежи по нему из-за санкций в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Литовскую ассоциацию банков.
Организациям необходимы пояснения, возможны ли исключения из санкционного режима касаемо транзита. По мнению ассоциации, такой режим допустим в случае если обеспечение перевозок является потребностью Литвы.
«Для того чтобы финансовое учреждение могло рассмотреть возможность применения исключения, конкретно связанного с удовлетворением потребности государства, нужно, чтобы эта необходимость была подтверждена в письменной форме ответственным государственным учреждением», – говорится в сообщении ассоциации.
По данным организации, большинство литовских банков из-за риска нарушения санкций уже отказываются от операций, связанных с Россией и Белоруссией. Индивидуальные исключения возможны только по отношению к платежам, связанным с гуманитарной помощью, – например, к пенсиям, медсредствам, а также с выполнением международных соглашений.
28 июля стало известно, что банк Литвы, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ведется обсуждение решения данной проблемы. В тот же день временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту из-за возможной остановки платежей по транзиту в Калининград через Шауляй-банк.
3 августа ТАСС со ссылкой на слова главы министерства коммуникаций и транспорта республики Марюса Скуодиса сообщил, что калининградский железнодорожный транзит может быть остановлен в связи с трудностями при оплате перевозок российских грузов.
В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва уже приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились.