Власти Литвы допустили остановку транзита в Калининград

28 июля стало известно, что банк Литвы, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ведется обсуждение решения данной проблемы. В тот же день временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту из-за возможной остановки платежей по транзиту в Калининград через Шауляй-банк.