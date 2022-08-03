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Власти Литвы допустили остановку транзита в Калининград

Ведомости

Правительство Литвы заявляет, что калининградский железнодорожный транзит может быть остановлен в связи с трудностями при оплате перевозок российских грузов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Министерства коммуникаций и транспорта республики Марюса Скуодиса эфир радио LRT.

По словам Скуодиса, государство не может обязать коммерческие банки начать принимать платежи из России, соответственно литовские предприятие не будут предоставлять услуги, оплата за которые не поступает. Министр убежден, что вопрос оплаты лежит полностью на российской стороне. «То, как будут осуществляться расчеты, является ответственностью клиента», — говорит Скуодис.

28 июля стало известно, что банк Литвы, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ведется обсуждение решения данной проблемы. В тот же день временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту из-за возможной остановки платежей по транзиту в Калининград через Шауляй-банк.

В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных