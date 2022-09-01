США не выдали визу главе МВД РФ Колокольцеву для участия в саммите ООН
США сорвали выступление главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева, не выдав ему визу для участия в саммите глав МВД в ООН, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы», — заявил Небензя (цитата по «РИА Новости»), добавив, что это еще одно вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.
Кроме того, постпред РФ при ООН заявил, что выдача виз для делегатов — международно-правовая обязанность, а не привилегия.
Ранее «РИА Новости» также сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководителей МВД стран укреплять сотрудничество с организацией. Он заявил, что необходимо помочь расширить возможности ООН, в том числе технологические, чтобы «успевать за потребностями сегодняшнего и завтрашнего дня».
Российские дипломаты неоднократно подвергали критике визовую политику США. Зачастую обвинения касались недопуска российских представителей на международные мероприятия. Так, 19 июля заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин сказал, что ООН должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях всемирной организации.
17 августа посольство России в Вашингтоне обратилось в администрацию президента США и госдепартамент с требованием выдать визы главе российского МИДа Сергею Лаврову и всей делегации для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил тогда, что РФ будет и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех дипломатов, принимающих участие в сессии ГА ООН.
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