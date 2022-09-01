США не выдали визу главе МВД РФ Колокольцеву для участия в саммите ООН

17 августа посольство России в Вашингтоне обратилось в администрацию президента США и госдепартамент с требованием выдать визы главе российского МИДа Сергею Лаврову и всей делегации для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил тогда, что РФ будет и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех дипломатов, принимающих участие в сессии ГА ООН.