Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС

Ранее российская сторона запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации на ЗАЭС, которое состоялось 23 августа. Предыдущая сессия по запросу России прошла 11 августа. В ходе сессии постпред РФ при ООН Василий Небензя счел абсурдом обвинения в адрес российских военных в ударах по ЗАЭС. Он также заявил, что демилитаризация ЗАЭС сделает ее более уязвимой. При этом, по словам Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.