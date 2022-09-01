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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС

Ведомости

Москва запросила проведение 6 сентября заседания Совета Безопасности ООН из-за продолжающихся обстрелов Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС), написал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», — написал Полянский.

По его словам, на заседании необходимо заслушать главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. «Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша», — добавил он.

Ранее российская сторона запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации на ЗАЭС, которое состоялось 23 августа. Предыдущая сессия по запросу России прошла 11 августа. В ходе сессии постпред РФ при ООН Василий Небензя счел абсурдом обвинения в адрес российских военных в ударах по ЗАЭС. Он также заявил, что демилитаризация ЗАЭС сделает ее более уязвимой. При этом, по словам Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.

Часть делегации МАГАТЭ вместе с Гросси сегодня покинула ЗАЭС. Глава агентства сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». 

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС сегодня из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция.

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Ранее по теме: Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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