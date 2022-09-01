Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС
Часть делегации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), включая главу агентства Рафаэля Гросси, покинула Запорожскую АЭС, передает ТАСС. Их автомобили направились в сторону Энергодара.
Ранее сегодня Гроссии сообщил, что представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. «Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше», — отметил он. Гросси также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи».
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС сегодня из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция. Удары по территории прекратились, когда миссия МАГАТЭ прошла через блокпост.
Также Гросси не исключил возможность пообщаться с жителями Энергодара, который находится в подконтрольной России части Запорожской области. Гросси отмечал, что миссией поездки МАГАТЭ является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Украины и США.
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