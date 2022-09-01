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Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

Ведомости

Часть делегации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), включая главу агентства Рафаэля Гросси, покинула Запорожскую АЭС, передает ТАСС. Их автомобили направились в сторону Энергодара.

Ранее сегодня Гроссии сообщил, что представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. «Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше», — отметил он. Гросси также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». 

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС сегодня из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция. Удары по территории прекратились, когда миссия МАГАТЭ прошла через блокпост. 

Также Гросси не исключил возможность пообщаться с жителями Энергодара, который находится в подконтрольной России части Запорожской области. Гросси отмечал, что миссией поездки МАГАТЭ является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Украины и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных