Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

Ранее сегодня Гроссии сообщил, что представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. «Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше», — отметил он. Гросси также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи».