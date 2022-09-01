На Запорожской АЭС останется до 12 экспертов МАГАТЭ
На Запорожской АЭС останется от 8 до 12 специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга, передает ТАСС.
Ранее генеральный директор организации Рафаэль Гросси, который возглавил миссию, сообщил, что эксперты МАГАТЭ останутся на электростанции на постоянной основе. Он также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи».
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС сегодня из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция.
Также Гросси не исключил возможность пообщаться с жителями Энергодара, находящегося в подконтрольной России части Запорожской области. Гросси отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Великобритании и США.
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