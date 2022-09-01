На Запорожской АЭС останется до 12 экспертов МАГАТЭ

Ранее генеральный директор организации Рафаэль Гросси, который возглавил миссию, сообщил, что эксперты МАГАТЭ останутся на электростанции на постоянной основе. Он также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи».