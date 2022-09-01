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В ООН отметили обеспечение Россией безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

Россия сделала все необходимое для обеспечения безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов», — отметил он, отвечая на вопрос о предотвращении Россией попытки украинской стороны высадить десант рядом с территорией станции (цитата по ТАСС).

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси, который возглавил миссию, сообщил, что эксперты МАГАТЭ останутся на электростанции на постоянной основе. Он также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». 

Ранее сегодня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что были взяты в плен трое украинских диверсантов, которые попытались захватить Запорожскую АЭС. Двое из них в критическом состоянии. Кроме того, утром 1 сентября глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ также предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Сам Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Впоследствии станция и прилегающая к ней территория неоднократно подвергались обстрелам ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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