В ООН отметили обеспечение Россией безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее сегодня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что были взяты в плен трое украинских диверсантов, которые попытались захватить Запорожскую АЭС. Двое из них в критическом состоянии. Кроме того, утром 1 сентября глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ также предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Сам Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.