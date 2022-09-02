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В Новой Каховке сообщили о разрушении водного элеватора из-за обстрелов ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области и разрушили водный элеватор украинской аграрной компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимира Леонтьева.

«Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Веселом. Огромное количество зерна [уничтожено], производственные мощности [разрушены]», — сказал Леонтьев. Он отметил, что удар по элеватору нанесли высокоточным оружием.

При этом в разговоре с «РИА Новости» он заявил, что были разрушены только причальные сооружения водного элеватора. Сам объект «по счастливой случайности» не был полностью уничтожен, но на нем возник пожар, добавил Леонтьев. 

По его словам, власти пока что не могут оценить масштаб ущерба. Глава каховской ВГА уточнил, что на элеваторе хранится много зерна, но вывезти его невозможно из-за разрушений и продолжающихся обстрелов.

Украинские военные активно обстреливают Херсонскую область с конца августа. В результате ударов в регионе были разрушены школы, социальную инфраструктура, а также повреждены жилые дома. 

29 августа Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке была объявлена эвакуация с рабочих мест. Глава ВГА района добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали город американскими системами залпового огня HIMARS. По его словам, удары наносились по гражданским объектам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных