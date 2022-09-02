В Новой Каховке сообщили о разрушении водного элеватора из-за обстрелов ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области и разрушили водный элеватор украинской аграрной компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимира Леонтьева.
«Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Веселом. Огромное количество зерна [уничтожено], производственные мощности [разрушены]», — сказал Леонтьев. Он отметил, что удар по элеватору нанесли высокоточным оружием.
При этом в разговоре с «РИА Новости» он заявил, что были разрушены только причальные сооружения водного элеватора. Сам объект «по счастливой случайности» не был полностью уничтожен, но на нем возник пожар, добавил Леонтьев.
По его словам, власти пока что не могут оценить масштаб ущерба. Глава каховской ВГА уточнил, что на элеваторе хранится много зерна, но вывезти его невозможно из-за разрушений и продолжающихся обстрелов.
Украинские военные активно обстреливают Херсонскую область с конца августа. В результате ударов в регионе были разрушены школы, социальную инфраструктура, а также повреждены жилые дома.
29 августа Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке была объявлена эвакуация с рабочих мест. Глава ВГА района добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали город американскими системами залпового огня HIMARS. По его словам, удары наносились по гражданским объектам.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса