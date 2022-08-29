В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест
В Новой Каховке Херсонской области продолжают работать сирены, сигнализирующие о ракетной опасности, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. По его словам, сейчас объявлена эвакуация с рабочих мест в бомбоубежища.
«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. <…> За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было», — добавил Леонтьев (цитата по ТАСС).
Глава ВГА района добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город американскими системами залпового огня HIMARS. Одна из ракет упала во дворе и не разорвалась, сейчас она деактивирована саперами. В том числе удары наносятся по гражданской инфраструктуры: под обстрелы попадает территория ГЭС, а также близлежащие к ней постройки, отметил Леонтьев.
Несмотря на постоянные обстрелы, учебный год в Новой Каховке планируется провести по расписанию — 1 сентября. «Все общеобразовательные учреждения, система детских садов, четыре училища <...> будут открыты 1 сентября в любом случае. <…> К празднику детскому мы готовы уже полностью», — сказал Леонтьев.
Район Каховской ГЭС неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 18 июля в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод. Также разрушены жилые дома и повреждена больница. Такая же атака была проведена 29 июля, тогда сама станция не получила повреждений, однако была разрушена дорога на подъезде к ГЭС.
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