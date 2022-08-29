В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест

Глава ВГА района добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город американскими системами залпового огня HIMARS. Одна из ракет упала во дворе и не разорвалась, сейчас она деактивирована саперами. В том числе удары наносятся по гражданской инфраструктуры: под обстрелы попадает территория ГЭС, а также близлежащие к ней постройки, отметил Леонтьев.