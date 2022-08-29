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В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест

Ведомости

В Новой Каховке Херсонской области продолжают работать сирены, сигнализирующие о ракетной опасности, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. По его словам, сейчас объявлена эвакуация с рабочих мест в бомбоубежища.

«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. <…> За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было», — добавил Леонтьев (цитата по ТАСС).

Глава ВГА района добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город американскими системами залпового огня HIMARS. Одна из ракет упала во дворе и не разорвалась, сейчас она деактивирована саперами. В том числе удары наносятся по гражданской инфраструктуры: под обстрелы попадает территория ГЭС, а также близлежащие к ней постройки, отметил Леонтьев.

Несмотря на постоянные обстрелы, учебный год в Новой Каховке планируется провести по расписанию — 1 сентября. «Все общеобразовательные учреждения, система детских садов, четыре училища <...> будут открыты 1 сентября в любом случае. <…> К празднику детскому мы готовы уже полностью», — сказал Леонтьев.

Район Каховской ГЭС неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 18 июля в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод. Также разрушены жилые дома и повреждена больница. Такая же атака была проведена 29 июля, тогда сама станция не получила повреждений, однако была разрушена дорога на подъезде к ГЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных