Украинская армия нанесла серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

Также удары по Каховской ГЭС были предприняты украинской армией 8 июля, однако системы ПВО смогли отразить атаку и предотвратили выход станции из строя. «Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — сказал тогда глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции.