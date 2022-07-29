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Украинская армия нанесла серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской гидроэлектростанции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

«В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО», — рассказал Леонтьев. Он также отметил, что в районе станции находится множество гражданских машин, переезжающих по дамбе ГЭС, однако обстрелы все равно продолжаются.

В данный момент дорога на подъезде к ГЭС получила повреждения, однако сама станция остается целой. В самом городе Новая Каховка также отсутствуют какие-либо разрушения, отмечает глава администрации.

18 июля ВСУ также нанесли удар в районе Каховской ГЭС. В администрации Каховского района Херсонской области сообщали, что в результате был поврежден магистральный газопровод.

Также удары по Каховской ГЭС были предприняты украинской армией 8 июля, однако системы ПВО смогли отразить атаку и предотвратили выход станции из строя. «Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — сказал тогда глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных