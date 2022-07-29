Украинская армия нанесла серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской гидроэлектростанции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
«В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО», — рассказал Леонтьев. Он также отметил, что в районе станции находится множество гражданских машин, переезжающих по дамбе ГЭС, однако обстрелы все равно продолжаются.
В данный момент дорога на подъезде к ГЭС получила повреждения, однако сама станция остается целой. В самом городе Новая Каховка также отсутствуют какие-либо разрушения, отмечает глава администрации.
18 июля ВСУ также нанесли удар в районе Каховской ГЭС. В администрации Каховского района Херсонской области сообщали, что в результате был поврежден магистральный газопровод.
Также удары по Каховской ГЭС были предприняты украинской армией 8 июля, однако системы ПВО смогли отразить атаку и предотвратили выход станции из строя. «Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — сказал тогда глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.