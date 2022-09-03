Минобороны раскрыло детали попытки высадки украинского десанта у ЗАЭС

Ранее на этой неделе перед прибытием на территорию Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта. Глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что город подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек. По данным главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова, трое украинских диверсантов были взяты в плен.