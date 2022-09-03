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Минобороны раскрыло детали попытки высадки украинского десанта у ЗАЭС

Ведомости

Украинские военные попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), однако российская авиация нанесла по десанту удары, уничтожив 20 катеров и лодок, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Попытку высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного 2 сентября около 23 часов предприняли 42 катера и моторных лодок. В составе десанта, по информации Минобороны, было 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников.

«По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее по теме: ВГА Запорожской области сообщила о пресечении попытки высадки десанта ВСУ

Помимо этого российская артиллерия ударила по украинскому участку побережья, где вышли на берег остатки десанта. По данным министерства, потери Украины составили 47 человек, в числе которых 10 наемников.

Ранее на этой неделе перед прибытием на территорию Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта. Глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что город подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек. По данным главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова, трое украинских диверсантов были взяты в плен.

Российские военные указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ. В течение августа станция и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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