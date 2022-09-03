ВГА Запорожской области сообщила о пресечении попытки высадки десанта ВСУ
Вооруженные силы Украины предприняли попытку высадить своих десантников на подконтрольной России части Запорожской области и получили отпор, сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его информации, из района Каменского и Степногорска ранее выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок «с большим количеством вооруженных людей».
«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Логического объяснения подобным действиям нет. Все это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор», — сказал Рогов.
По его данным, российские Вооруженные силы пресекли попытку высадки десанта с помощью авиации. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ, остановивших прорыв подразделений ВСУ.
Ранее на этой неделе перед прибытием на территорию Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта. Глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что город подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.
Минобороны России тогда заявило, что для уничтожения украинского десанта была задействована армейская авиация. Российские военные указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ. В течение августа станция и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.