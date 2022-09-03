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ВГА Запорожской области сообщила о пресечении попытки высадки десанта ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины предприняли попытку высадить своих десантников на подконтрольной России части Запорожской области и получили отпор, сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его информации, из района Каменского и Степногорска ранее выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок «с большим количеством вооруженных людей».

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Логического объяснения подобным действиям нет. Все это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор», — сказал Рогов.

По его данным, российские Вооруженные силы пресекли попытку высадки десанта с помощью авиации. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ, остановивших прорыв подразделений ВСУ.

Ранее на этой неделе перед прибытием на территорию Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта. Глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что город подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.

Минобороны России тогда заявило, что для уничтожения украинского десанта была задействована армейская авиация. Российские военные указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ. В течение августа станция и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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