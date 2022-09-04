Итальянский политик потребовал от ЕС возместить убытки из-за санкций против России

21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок. В июле инфляция в Италии достигла 7,9% в годовом выражении — динамика немного замедлилась по сравнению с прошлым месяцем: в июне было 8% — это рекорд за 36 лет. При этом цены на наиболее часто приобретаемые в Италии потребительские товары увеличились в июле на 8,7%.