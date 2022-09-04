Итальянский политик потребовал от ЕС возместить убытки из-за санкций против России
Лидер итальянской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини призвал власти Евросоюза возместить Италии убытки из-за введения антироссийских санкций. Он указал на то, что без господдержки около миллиона итальянцев рискуют остаться без работы уже в сентябре.
«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с пандемией, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — сказал политик в эфире телеканала RTL.
Сальвини назвал ограничения в отношении России «неэффективными», но считает их необходимыми для демонстрации несогласия с действиями России на Украине.
Безработица в Италии в июле составила 7,9%, или 1,98 млн человек. Это один из самых высоких показателей в еврозоне. Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,6%) и Греции (11,4%).
21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок. В июле инфляция в Италии достигла 7,9% в годовом выражении — динамика немного замедлилась по сравнению с прошлым месяцем: в июне было 8% — это рекорд за 36 лет. При этом цены на наиболее часто приобретаемые в Италии потребительские товары увеличились в июле на 8,7%.