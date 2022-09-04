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Итальянский политик потребовал от ЕС возместить убытки из-за санкций против России

Ведомости

Лидер итальянской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини призвал власти Евросоюза возместить Италии убытки из-за введения антироссийских санкций. Он указал на то, что без господдержки около миллиона итальянцев рискуют остаться без работы уже в сентябре.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с пандемией, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — сказал политик в эфире телеканала RTL.

Сальвини назвал ограничения в отношении России «неэффективными», но считает их необходимыми для демонстрации несогласия с действиями России на Украине.

Безработица в Италии в июле составила 7,9%, или 1,98 млн человек. Это один из самых высоких показателей в еврозоне. Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,6%) и Греции (11,4%).

21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок. В июле инфляция в Италии достигла 7,9% в годовом выражении — динамика немного замедлилась по сравнению с прошлым месяцем: в июне было 8% — это рекорд за 36 лет. При этом цены на наиболее часто приобретаемые в Италии потребительские товары увеличились в июле на 8,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных