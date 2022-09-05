Чижов анонсировал ответные меры на отказ ЕС от ​​упрощенного визового режима

31 августа в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против.