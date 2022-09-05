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Чижов анонсировал ответные меры на отказ ЕС от ​​упрощенного визового режима

Ведомости

Россия намерена объявить об ответных мерах на отказ Евросоюза от упрощенного визового режима после того, как получит официальное уведомление об этом. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью «Известиям».

«Нашу международно-правовую позицию мы будем формулировать, когда получим от Евросоюза официальное уведомление с соответствующими формулировками», — сказал Чижов. Он отметил, что контрреакция на действия ЕС «неизбежна».

Чижов добавил, что европейские страны долгое время поддерживали свободу передвижения, но сейчас «фактически пошли по пути самоизоляции». По мнению Чижова, подобные шаги несут вред ЕС «как в экономическом, так и в политическом плане».

31 августа в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против.

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В итоге страны ЕС пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. Он пообещал, что Россия не оставит без ответа подобные решения.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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