Попова заявила о замедлении темпов распространения COVID-19 в России
На прошлой неделе в России впервые за полтора месяца зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», – цитирует ее ТАСС.
Попова пояснила, что эпидемиологическая обстановка сегодня «имеет определенные особенности», но не вызывает особого напряжения. В 66 регионах страны зафиксирован рост заболеваемости, в двух – стабильная обстановка, а еще в 17 – снижение распространения Covid-19.
Пять недель назад темпы роста заболеваемости составляли 69%, а на прошедшей – всего 21%, обратила внимание она. При этом процент госпитализированных от всех заболевших остается низким и не превышает 1,5%.
«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В минувшую пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил подъем роста заболеваемости в России, пояснив, что в последние годы подъем заболеваемости фиксировался с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу.
Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июля. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 4 сентября, в стране выявили 48 042 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы были 2239 человек, 87 пациентов умерли.
Ранее в Минздраве сообщали, что возвращения дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса