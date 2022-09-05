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Попова заявила о замедлении темпов распространения COVID-19 в России

Ведомости

На прошлой неделе в России впервые за полтора месяца зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», – цитирует ее ТАСС.

Попова пояснила, что эпидемиологическая обстановка сегодня «имеет определенные особенности», но не вызывает особого напряжения. В 66 регионах страны зафиксирован рост заболеваемости, в двух – стабильная обстановка, а еще в 17 – снижение распространения Covid-19.

Пять недель назад темпы роста заболеваемости составляли 69%, а на прошедшей – всего 21%, обратила внимание она. При этом процент госпитализированных от всех заболевших остается низким и не превышает 1,5%.

«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В минувшую пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил подъем роста заболеваемости в России, пояснив, что в последние годы подъем заболеваемости фиксировался с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу.

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июля. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 4 сентября, в стране выявили 48 042 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы были 2239 человек, 87 пациентов умерли.

Ранее в Минздраве сообщали, что возвращения дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных