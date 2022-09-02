Минздрав ожидает дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко обратил внимание на то, что в последние годы подъем заболеваемости фиксировался с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу. Министр также призвал родителей осматривать детей утром перед школой, а сами учебные заведения – организовать утренние «фильтры», которые бы не допускали инфекцию внутрь.