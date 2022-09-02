Минздрав ожидает дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 в России
Минздрав прогнозирует дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в России, однако для борьбы с этим достаточно усилить личные меры профилактики, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и из-за этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», – приводит его слова «РИА Новости».
Мурашко обратил внимание на то, что в последние годы подъем заболеваемости фиксировался с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу. Министр также призвал родителей осматривать детей утром перед школой, а сами учебные заведения – организовать утренние «фильтры», которые бы не допускали инфекцию внутрь.
Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июля. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в стране выявили 50 952 новых случая заболевания COVID-19, это максимальное значение с 11 марта. Госпитализированы были 3726 человек, 91 пациент умер.
Ранее в Минздраве сообщали, что возвращения дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
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