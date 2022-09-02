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Общество

Минздрав ожидает дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Минздрав прогнозирует дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в России, однако для борьбы с этим достаточно усилить личные меры профилактики, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и из-за этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», – приводит его слова «РИА Новости».

Мурашко обратил внимание на то, что в последние годы подъем заболеваемости фиксировался с начала учебного года, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу. Министр также призвал родителей осматривать детей утром перед школой, а сами учебные заведения – организовать утренние «фильтры», которые бы не допускали инфекцию внутрь.

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июля. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в стране выявили 50 952 новых случая заболевания COVID-19, это максимальное значение с 11 марта. Госпитализированы были 3726 человек, 91 пациент умер. 

Ранее в Минздраве сообщали, что возвращения дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой в России не требуется. Также в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости повторно вводить антиковидные ограничения в школах. В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные меры.

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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