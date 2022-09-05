Специалисты миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.