Специалисты миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС
Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули Запорожскую АЭС, сообщил член совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», — сказал он в эфире «Радио КП» (цитата по «РИА Новости»). По информации Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста.
Рогов ранее отмечал, что на электростанции находились 13 человек из делегации МАГАТЭ. Дальнейшие их планы неизвестны. Также он подчеркнул, что «четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной электростанции на постоянной основе, пока нет».
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
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