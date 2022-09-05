Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Великобритании

Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер в 1979-1990 гг. и Терезы Мэй в 2016-2019 гг. Она занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона в 2014-2016 гг., министра юстиции и лорда-канцлера в первом кабинете Терезы Мэй в 2016-2017 гг. В 2021 г. была назначена министром иностранных дел королевства.