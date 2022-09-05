Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Великобритании
Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии и правительства королевства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я уверен, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по сплочению и укреплению нашей страны», - написал Джонсон.
Политик также отметил, что гордится, что был лидером Консервативной партии в течение последних трех лет, «завоевав значительное большинство голосов за последние десятилетия, добившись Brexit, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе и оказывая жизненно важную поддержку Украине».
Ранее сегодня Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.
Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер в 1979-1990 гг. и Терезы Мэй в 2016-2019 гг. Она занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона в 2014-2016 гг., министра юстиции и лорда-канцлера в первом кабинете Терезы Мэй в 2016-2017 гг. В 2021 г. была назначена министром иностранных дел королевства.
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