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Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Великобритании

Ведомости

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии и правительства королевства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я уверен, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по сплочению и укреплению нашей страны», - написал Джонсон.

Политик также отметил, что гордится, что был лидером Консервативной партии в течение последних трех лет, «завоевав значительное большинство голосов за последние десятилетия, добившись Brexit, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе и оказывая жизненно важную поддержку Украине».

Ранее сегодня Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер в 1979-1990 гг. и Терезы Мэй в 2016-2019 гг. Она занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона в 2014-2016 гг., министра юстиции и лорда-канцлера в первом кабинете Терезы Мэй в 2016-2017 гг. В 2021 г. была назначена министром иностранных дел королевства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных