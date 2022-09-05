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В Харьковской области сложившие оружие украинские военные смогут вернуться к семьям

Ведомости

Украинские военные, которые сложат оружие и откажутся воевать против Вооруженных сил России, смогут вернуться к своим семьям. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, передает ТАСС.

«Военнослужащие ВСУ, отказавшиеся участвовать в боевых действиях против армии России, смогут вернуться к своим семьям. Это уже довольно частая практика», — рассказали в пресс-службе ВГА региона. 

Первым украинским военным в Харьковской области, которые сложили оружие, уже разрешили вернуться домой. Об этом сообщает корреспондент агентства «РИА Новости», который пообщался с бывшими солдатами. 

Отмечается, что военных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не замешаны в военных преступлениях. 

В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских войск и сил Луганской народной республики (ЛНР) перешла часть Харьковской области. Как сообщал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем союзных сил находится около 20% региона.

После начала спецоперации президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы киевских властей. Российский лидер уточнял, что выполнившие эти условия солдаты смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных