В Харьковской области сложившие оружие украинские военные смогут вернуться к семьям
Украинские военные, которые сложат оружие и откажутся воевать против Вооруженных сил России, смогут вернуться к своим семьям. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, передает ТАСС.
«Военнослужащие ВСУ, отказавшиеся участвовать в боевых действиях против армии России, смогут вернуться к своим семьям. Это уже довольно частая практика», — рассказали в пресс-службе ВГА региона.
Первым украинским военным в Харьковской области, которые сложили оружие, уже разрешили вернуться домой. Об этом сообщает корреспондент агентства «РИА Новости», который пообщался с бывшими солдатами.
Отмечается, что военных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не замешаны в военных преступлениях.
В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских войск и сил Луганской народной республики (ЛНР) перешла часть Харьковской области. Как сообщал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем союзных сил находится около 20% региона.
После начала спецоперации президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы киевских властей. Российский лидер уточнял, что выполнившие эти условия солдаты смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.
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