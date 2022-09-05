Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения
Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами, следует из заявления российского МИДа, которое выпущено в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств государств Сергея Лаврова и Дона Праматвиная.
«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — отмечается в заявлении. В ведомстве отметили, что эти шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов.
АТОР сообщила ранее, что осенью текущего года туристам из России могут вновь стать доступны прямые рейсы в Таиланд. Власти королевства сейчас пытаются решить три наиболее актуальных проблемы: отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass.
1 июня Таиланд отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С этого момента привитым туристам требуются для въезда только документы, прививочный сертификат и медицинская страховка, которая способна покрыть расходы на $10 000. Непривитым туристам, как и частично привитым, необходимо предоставить результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до вылета в королевство.
Правительство Таиланда ожидает, что рост турпотока сможет помочь в восстановлении экономики страны, которая пострадала после пандемии коронавируса. Всего за январь - июль 2022 г. страну посетили 3,78 млн туристов, в основном это были граждане Малайзии, Сингапура и Индии.
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