Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения

1 июня Таиланд отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С этого момента привитым туристам требуются для въезда только документы, прививочный сертификат и медицинская страховка, которая способна покрыть расходы на $10 000. Непривитым туристам, как и частично привитым, необходимо предоставить результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до вылета в королевство.