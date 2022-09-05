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Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения

Ведомости

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами, следует из заявления российского МИДа, которое выпущено в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств государств Сергея Лаврова и Дона Праматвиная. 

«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — отмечается в заявлении. В ведомстве отметили, что эти шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов.

АТОР сообщила ранее, что осенью текущего года туристам из России могут вновь стать доступны прямые рейсы в Таиланд. Власти королевства сейчас пытаются решить три наиболее актуальных проблемы: отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass.

1 июня Таиланд отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С этого момента привитым туристам требуются для въезда только документы, прививочный сертификат и медицинская страховка, которая способна покрыть расходы на $10 000. Непривитым туристам, как и частично привитым, необходимо предоставить результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до вылета в королевство.

Правительство Таиланда ожидает, что рост турпотока сможет помочь в восстановлении экономики страны, которая пострадала после пандемии коронавируса. Всего за январь - июль 2022 г. страну посетили 3,78 млн туристов, в основном это были граждане Малайзии, Сингапура и Индии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных