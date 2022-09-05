Макрон выступил за передачу ЗАЭС Украине
Российские войска должны покинуть территорию Запорожской АЭС, что якобы позволит обеспечить безопасность электростанции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«Президент Франции подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения безопасности АЭС, что может быть достигнуто только посредством отвода российских сил», — отмечено в заявлении.
Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее сегодня покинули ЗАЭС, оставив двух человек в качестве наблюдателей. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции.
Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
В течение августа ЗАЭС и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сообщали местные власти и Минобороны РФ, где назвали такие действия «ядерным терроризмом».
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