В Запорожье сообщили об ударе по специальному корпусу ЗАЭС
Вооруженные войска Украины (ВСУ) вновь обстреляли Запорожскую АЭС, удар нанесен по специальному корпусу станции. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодар.
«Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока», — рассказали в ВГА.
Уточняется, что данных о пострадавших нет. Технологическому процессу также ничего не угрожает. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия удара по ЗАЭС.
Накануне глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил об очередном обстреле станции. В результате один из снарядов попал в энергоблок. Он уточнил, что повышения радиационного фона в районе станции нет.
На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что украинские военные попытались захватить электростанцию. Однако российская авиация нанесла по десанту удары, уничтожив 20 катеров и лодок.
1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.
Сегодня специалисты МАГАТЭ покинули станцию. На объекте остались два эксперта организации в качестве наблюдателей. Ранее глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что миссия МАГАТЭ завершится 6 сентября. Ожидается, что МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.
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