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В Запорожье сообщили об ударе по специальному корпусу ЗАЭС

Ведомости

Вооруженные войска Украины (ВСУ) вновь обстреляли Запорожскую АЭС, удар нанесен по специальному корпусу станции. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодар.

«Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока», — рассказали в ВГА. 

Уточняется, что данных о пострадавших нет. Технологическому процессу также ничего не угрожает. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия удара по ЗАЭС. 

Накануне глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил об очередном обстреле станции. В результате один из снарядов попал в энергоблок. Он уточнил, что повышения радиационного фона в районе станции нет.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что украинские военные попытались захватить электростанцию. Однако российская авиация нанесла по десанту удары, уничтожив 20 катеров и лодок. 

1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. 

Сегодня специалисты МАГАТЭ покинули станцию. На объекте остались два эксперта организации в качестве наблюдателей. Ранее глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что миссия МАГАТЭ завершится 6 сентября. Ожидается, что МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.

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Ранее по теме: Специалисты миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных