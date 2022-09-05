Глава МВД Британии Пател заявила об отставке

«Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД», – написала Пател.