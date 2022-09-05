Глава МВД Британии Пател заявила об отставке
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила о своей отставке на фоне избрания Лиз Трасс новым премьер-министром страны, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо министра на имя ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.
«Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД», – написала Пател.
5 сентября стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.