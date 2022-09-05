Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не ожидает позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены там премьер-министра. По его словам, претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в «антироссийской риторике, в угрозах, а также какие предпринимать дальнейшие шаги против России». «Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — заключил он.