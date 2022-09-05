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Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Ведомости

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. Трансляцию объявления итогов голосования вел телеканал Sky News.

Выборы завершились 2 сентября после того, как около 170 000 членов партии проголосовали по почте. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер в 1979-1990 гг. и Терезы Мэй в 2016-2019 гг. Она занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона в 2014-2016 гг., министра юстиции и лорда-канцлера в первом кабинете Терезы Мэй в 2016-2017 гг. В 2021 г. была назначена министром иностранных дел королевства.

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Выборы нового главы партии проходили после того, как 7 июля Борис Джонсон заявил, что решил уйти в отставку, но будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не ожидает позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены там премьер-министра. По его словам, претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в «антироссийской риторике, в угрозах, а также какие предпринимать дальнейшие шаги против России». «Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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