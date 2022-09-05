Макрон: Франция будет поставлять газ Германии в обмен на электричество

«Мы будем солидарны с Германией в отношении газового плана, если зима будет трудной и Германия будет в нем нуждаться», – сказал Макрон по итогам встречи по видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам президента, для этого потребуется открытие новых газовых терминалов в двух странах – нескольких в Германии и одного в Гавре.