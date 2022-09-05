Макрон: Франция будет поставлять газ Германии в обмен на электричество
Франция будет поставлять Германии газ в обмен на электричество, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.
«Мы будем солидарны с Германией в отношении газового плана, если зима будет трудной и Германия будет в нем нуждаться», – сказал Макрон по итогам встречи по видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам президента, для этого потребуется открытие новых газовых терминалов в двух странах – нескольких в Германии и одного в Гавре.
На пресс-конференции по энергетике Макрон также отметил, что он «уже принял все меры», включая диверсификацию источников энергии и блокировку роста цен на энергоносители: он заверил, что последнее помогло избежать повышения стоимости газа и электроэнергии для населения «примерно на 70%».
Также глава Франции подчеркнул, что «лучшая энергия – это та, которую мы не потребляем», и напомнил, что целью французского плана энергетической безопасности является экономия примерно 10% потребления. «Если мы мобилизуемся, мы сможем достичь этой 10-процентной цели», – отметил президент.
3 сентября министр экономики Франции Брюно ле Мэр в интервью Corriere della Sera заявил, что страна готова работать над введением потолка цен на российский газ совместно с Италией. Приоритетом в этой работе министр назвал решение о совместных закупках, что «позволило бы оказывать большее коммерческое влияние на страны-поставщики». Второе решение заключается в диверсификации источников поставок, в частности, за счет строительства новых терминалов сжиженного природного газа, третье – в установлении предельной цены на газ.
В 2021 г. Франция потребила около 43 млрд куб. м газа. По оценкам Международного энергетического агентства, Россия поставляла во Францию ежегодно около 14 млрд куб. м газа.
При этом в конце июля объемы экспорта по «Северному потоку» сократились до 33 млн куб. м в сутки, а с 31 августа поставки по газопроводу были полностью остановлены после выявления неисправностей в газоперекачивающей турбине во время плановых профилактических работ.