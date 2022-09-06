Япония выразила протест России из-за отмены соглашения о безвизовом посещении Курил

Накануне, 5 сентября, Россия приняла решение денонсировать соглашение об упрощенном посещении Курил для граждан Японии, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех японцев в связи с «недружественными действиями» Японии. МИД России еще в марте анонсировал выход из этих соглашений в ответ на введенные Японией санкции после начала специальной военной операции на Украине.