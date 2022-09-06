Газета
Политика

Япония выразила протест России из-за отмены соглашения о безвизовом посещении Курил

Ведомости

Правительство Японии направило «решительный протест» России после того, как по ее инициативе было прекращено действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов японскими гражданами, которые раньше проживали на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех японцев, об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает NHK.

«Это крайне несправедливо и абсолютно неприемлемо. Пока с российской стороны не поступало никаких уведомлений, но сегодня я еще раз выразил решительный протест российской стороне», — отметил он.

По его словам, именно Россия несет ответственность за нынешнее состояние японо-российских отношений, однако Япония не в силах помешать ей применять меры по посещению Курил.

Ранее по теме: Восточный экономический форум: цифры и факты

Накануне, 5 сентября, Россия приняла решение денонсировать соглашение об упрощенном посещении Курил для граждан Японии, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех японцев в связи с «недружественными действиями» Японии. МИД России еще в марте анонсировал выход из этих соглашений в ответ на введенные Японией санкции после начала специальной военной операции на Украине.

7 июня 2022 г. официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г. Это соглашение позволяло японским рыболовным судам вести промысел живых ресурсов в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее по теме: Россия прекратила действие облегченного режима посещения Курил для японцев

Упрощенный режим посещения Курил был установлен двумя соглашениями — о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией (подписано в 1991 г.) и об облегченном порядке посещения Южных Курил для граждан Японии, которые ранее проживали на этих территориях (в 1999 г.).

Южные Курилы стали частью СССР, а затем — России после окончания Второй мировой войны. Сейчас на острова продолжает претендовать Япония, потому их статус остается спорным. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных