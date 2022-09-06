Япония выразила протест России из-за отмены соглашения о безвизовом посещении Курил
Правительство Японии направило «решительный протест» России после того, как по ее инициативе было прекращено действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов японскими гражданами, которые раньше проживали на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех японцев, об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает NHK.
«Это крайне несправедливо и абсолютно неприемлемо. Пока с российской стороны не поступало никаких уведомлений, но сегодня я еще раз выразил решительный протест российской стороне», — отметил он.
По его словам, именно Россия несет ответственность за нынешнее состояние японо-российских отношений, однако Япония не в силах помешать ей применять меры по посещению Курил.
Накануне, 5 сентября, Россия приняла решение денонсировать соглашение об упрощенном посещении Курил для граждан Японии, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех японцев в связи с «недружественными действиями» Японии. МИД России еще в марте анонсировал выход из этих соглашений в ответ на введенные Японией санкции после начала специальной военной операции на Украине.
7 июня 2022 г. официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г. Это соглашение позволяло японским рыболовным судам вести промысел живых ресурсов в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Упрощенный режим посещения Курил был установлен двумя соглашениями — о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией (подписано в 1991 г.) и об облегченном порядке посещения Южных Курил для граждан Японии, которые ранее проживали на этих территориях (в 1999 г.).
Южные Курилы стали частью СССР, а затем — России после окончания Второй мировой войны. Сейчас на острова продолжает претендовать Япония, потому их статус остается спорным. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
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