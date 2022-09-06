Песков заявил, что на сессии ВЭФ Путин не планирует говорить о мобилизации
На пленарной сессии в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) 2022 с президентом России Владимиром Путиным не планируется обсуждение вопроса о мобилизации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не будет ли на сессии ВЭФ сделано объявление о мобилизации.
«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации на Украине в западных СМИ стала появляться информация о скором объявлении мобилизации в России. В июне Песков назвал фейками публикации изданий The Guardian, Independent и Daily Record о скором объявлении мобилизации в России.
В июле Минобороны также опровергло подобные сообщения. В ведомстве подчеркнули, что в спецоперации участвует лишь часть Вооруженных сил России, численность которой «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».
На Украине же на следующий день после начала спецоперации президент страны Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Более того, в сентябре стало известно, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин Украины покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.
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