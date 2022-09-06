Песков заявил, что на сессии ВЭФ Путин не планирует говорить о мобилизации

На Украине же на следующий день после начала спецоперации президент страны Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Более того, в сентябре стало известно, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин Украины покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.