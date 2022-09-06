Минобороны РФ сообщило об ударах по резервам ВСУ
Минобороны России опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. В ведомстве сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступления на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, однако российские военные нанесли удары по резервам ВСУ.
«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что техника и военные были поражены в районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое (Николаевская область) и Червонополье (Кировоградская область). Также Минобороны сообщило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области.
Кроме того, ракетами большой дальности «Калибр» было поражено хранилище топлива, которое предназначалось для украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. Также в районе Зайцево ДНР сообщается о бегстве военных со своих боевых позиций.
По данным Минобороны, с начала военной операции России на Украине было уничтожено 290 самолетов, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 4845 танков и другой военной техники.
Спецоперации России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что союзным силам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
В мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые администрации. Часть Харьковской области также контролируется Россией.
С конца августа ВСУ предприняли попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отразили атаку. По данным Минобороны, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.
31 августа наступление ВСУ на южном направлении продолжилось, новая попытка вновь закончилась провалом, сообщили в российском ведомстве. Уточнялось, что противник понес значительные потери. 1 сентября Украина предприняла еще несколько попыток продвинуться на Харьковском и Николо-Криворожском направлениях. Они также были безуспешны, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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