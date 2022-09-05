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Минобороны: ВСУ потеряли более 220 человек при попытке закрепиться на юге

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки свыше 220 военных, следует из ежедневной сводки Минобороны России.

«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления...Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь БМП и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», – говорится в сообщении.

Кроме того, ВКС России ударили по пункту временного базирования нацформирования «Кракен» под Харьковом, уничтожив свыше 30 военных и десяти единиц автомобильной техники.

29 августа российские военные сообщили о попытке наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили атаку. По данным Минобороны, в первые два дня этих попыток ВСУ потеряли более 1700 украинских военнослужащих. Этими попытками Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России, заявил позднее министр обороны России Сергей Шойгу.

24 августа Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС рассказал, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, подчеркнул министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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