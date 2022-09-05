Минобороны: ВСУ потеряли более 220 человек при попытке закрепиться на юге

29 августа российские военные сообщили о попытке наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили атаку. По данным Минобороны, в первые два дня этих попыток ВСУ потеряли более 1700 украинских военнослужащих. Этими попытками Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России, заявил позднее министр обороны России Сергей Шойгу.