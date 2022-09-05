Минобороны: ВСУ потеряли более 220 человек при попытке закрепиться на юге
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки свыше 220 военных, следует из ежедневной сводки Минобороны России.
«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления...Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь БМП и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», – говорится в сообщении.
Кроме того, ВКС России ударили по пункту временного базирования нацформирования «Кракен» под Харьковом, уничтожив свыше 30 военных и десяти единиц автомобильной техники.
29 августа российские военные сообщили о попытке наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили атаку. По данным Минобороны, в первые два дня этих попыток ВСУ потеряли более 1700 украинских военнослужащих. Этими попытками Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России, заявил позднее министр обороны России Сергей Шойгу.
24 августа Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС рассказал, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, подчеркнул министр.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса