МИД ФРГ отверг возможность снятия санкций с России из-за газового кризиса
Санкции против России не будут сняты из-за ситуации вокруг поставок газа в Европу, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Теперь выступают против наших санкций вообще, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа. Мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся», — подчеркнула Бербок в ходе выступления в германском МИДе (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, Россия «угрожает энергетической безопасности ФРГ», и устранить эту угрозу можно только «благодаря полному освобождению от зависимости от ископаемой энергетики».
«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку» 2 сентября из-за обнаруженной технической неисправности единственной работающей турбины компрессорной станции «Портовая» после остановки трубопровода 31 августа для проведения планово-предупредительных работ. В компании отметили, что поставки газа возобновятся, как только неисправность будет устранена.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России, чтобы остановить рост цен на энергоносители внутри Евросоюза. На новости об остановке поставок газа по «Северному потоку» биржевые цены на газ подскочили на 30%, превысив $2900 за тысячу куб. м. Сегодня цены на газ на лондонской бирже ICE опустились ниже $2250 за тысячу куб. м, следует из данных торгов.
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