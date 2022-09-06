МИД ФРГ отверг возможность снятия санкций с России из-за газового кризиса

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России, чтобы остановить рост цен на энергоносители внутри Евросоюза. На новости об остановке поставок газа по «Северному потоку» биржевые цены на газ подскочили на 30%, превысив $2900 за тысячу куб. м. Сегодня цены на газ на лондонской бирже ICE опустились ниже $2250 за тысячу куб. м, следует из данных торгов.