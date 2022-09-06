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США прервали с Россией все контакты по антитеррору

Ведомости

США прервали все контакты с Россией по линии борьбы с терроризмом, Вашингтон пытается «выдавить» Москву из международных форматов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб.

«В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении», — отметил Коков.

Он также добавил, что возможности продолжения конструктивного диалога и развития ранее достигнутых договоренностей с западными странами по вопросам антитеррора в настоящее время минимальны.

В августе директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин отмечал, что США и ЕС под надуманным предлогом заморозили диалог по антитеррору. По его словам представителя, Вашингтон приостановил профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018–2019 гг.. Он отметил, что эти встречи были «полезны для обеих сторон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных