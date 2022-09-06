США прервали с Россией все контакты по антитеррору

В августе директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин отмечал, что США и ЕС под надуманным предлогом заморозили диалог по антитеррору. По его словам представителя, Вашингтон приостановил профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018–2019 гг.. Он отметил, что эти встречи были «полезны для обеих сторон».