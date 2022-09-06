США прервали с Россией все контакты по антитеррору
США прервали все контакты с Россией по линии борьбы с терроризмом, Вашингтон пытается «выдавить» Москву из международных форматов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».
По его словам, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб.
«В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении», — отметил Коков.
Он также добавил, что возможности продолжения конструктивного диалога и развития ранее достигнутых договоренностей с западными странами по вопросам антитеррора в настоящее время минимальны.
В августе директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин отмечал, что США и ЕС под надуманным предлогом заморозили диалог по антитеррору. По его словам представителя, Вашингтон приостановил профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018–2019 гг.. Он отметил, что эти встречи были «полезны для обеих сторон».
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