ИГ взяло на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание. Представитель МИДа в правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter заявил, что теракт является попыткой саботировать отношения между Россией и Афганистаном, и выразил надежду, что «такие негативные действия» не повлияют на них.