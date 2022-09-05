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ИГ взяло на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

Ведомости

Террористическая организация ИГ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки в Telegram-канале.

Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник сегодня в 9:20 мск, сообщил ранее МИД России. Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

В результате атаки террориста-смертника у российского посольства было убито и ранено не менее 25 человек, сообщил телеканал Al Jazeera. Среди погибших двое сотрудников посольства, подтвердил представитель МИД России.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание. Представитель МИДа в правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter заявил, что теракт является попыткой саботировать отношения между Россией и Афганистаном, и выразил надежду, что «такие негативные действия» не повлияют на них.

В начале сентября террорист-смертник взорвал себя в мечети в Герате, в результате чего погибли около 20 человек, в том числе близкий талибскому правительству богослов Муджиб ур-Рахман Ансари. Ранее в августе в Кабуле смертником был убит проповедник Рахимулла Хаккани, близкий к талибскому правительству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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