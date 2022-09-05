В Афганистане назвали саботажем теракт у посольства России

Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник сегодня в 9:20 мск, сообщил ранее МИД России. Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате взрыва, по его данным, могли погибнуть и пострадать 15-20 человек.