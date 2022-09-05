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В Афганистане назвали саботажем теракт у посольства России

Ведомости

Теракт у российского посольства в Кабуле, унесший жизни двух сотрудников дипмиссии и нескольких местных жителей, является попыткой саботировать отношения между Россией и Афганистаном. Об этом заявил представитель МИДа в правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) Абдул Кахар Балхи в Twitter.

«Наше правительство имеет тесные отношения с Российской Федерацией и не позволит врагам саботировать отношения между двумя странами такими негативными действиями», – заявил он.

Силовики начали всестороннее расследование теракта, добавил представитель правительства талибов.

Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник сегодня в 9:20 мск, сообщил ранее МИД России. Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате взрыва, по его данным, могли погибнуть и пострадать 15-20 человек.

Теракт – это провокация, цель которой состоит в подрыве отношений между Афганистаном и Россией, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар, писали «Ведомости». По его мнению, единственной группировкой, способной на такое, является ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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